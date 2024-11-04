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Ekonomi
TRT Haber 04.11.2024 10:01

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 32,24 arttı, aylık yüzde 1,29 arttı 

Ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı. Aylık bazda yüzde 1,29 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti. Böylece Yİ-ÜFE Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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