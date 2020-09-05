Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ağustosta yüzde 5,7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin ağustosa uzamasıyla geçen ayın ilk 10 gününde düşük seyretti. Ağustosun son 20 gününde ise pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarına ulaşıldı.

Türkiye'nin ihracatı ocak-ağustos döneminde yüzde 12,8 azalarak 102 milyar 478 milyon 277 bin dolara geriledi.

Salgın kaynaklı etkilere karşın ocak-ağustos döneminde 7 sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, bunlardan 5'ini tarıma bağlı sektörler oluşturdu.

Bu dönemde ihracat artışı yakalayan sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, fındık ve mamulleri, tütün, gemi ve yat, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.

Tarıma "temassız ticaret" desteği

Türkiye'nin COVID-19 salgını çerçevesinde gereken önlemleri zamanında alması, bu çerçevede hayata geçirilen "temassız ticaret" uygulaması ve diğer alternatif çözümlerle bu dönemde özellikle tarım ihracatında önemli başarı elde edildi.

İnsanların temel ihtiyaçlardan olan gıdaya yönelmesi de tarım ihracatının artmasındaki en önemli faktör oldu.

Bu kapsamda yılın 8 ayında, 2019'un aynı dönemine göre Türkiye'nin tarım ihracatı yüzde 4,5 artarak 14 milyar 915 milyon 740 bin dolara yükseldi. Bu dönemde dış satım hacmi yüzde 28,6 artarak 1,2 milyar dolara çıkan fındık ve mamulleri, ihracatını en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti.

İhracatta Almanya, Rusya, İran ve Irak başı çekti

İhracat; yaş meyve ve sebze sektöründe yüzde 23,8 artışla yaklaşık 1,5 milyar dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7,8 yükselişle 4,6 milyar dolara, meyve-sebze mamullerinde yüzde 5,3 artarak 1 milyar 32,4 milyon dolara, tütünde de yüzde 0,6 yükselerek 572 milyon 78 bin dolara çıktı.

Fındık ve mamulleri, meyve sebze mamulleri sektörleri en fazla Almanya'ya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü en fazla Irak'a, tütün sektörü en fazla İran'a, yaş meyve ve sebze sektörü de en fazla Rusya'ya ihracat yaptı.

Sanayi ihracatını 2 sektör sırtladı

Yılın 8 ayında Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalarak 76 milyar 668 milyon 148 bin dolara geriledi.

Dünya genelinde ihracat, COVID-19'dan olumsuz etkilenirken, fabrikaların büyük ölçüde üretime ara vermesiyle sanayi sektörünün ihracatı da sekteye uğradı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin sanayi ihracatını, gemi ve yat ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri sırtladı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı, yüzde 10,5 artarak 761 milyon 936 bin dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin ihracatı da yüzde 2,3 yükselerek 2 milyar 388 milyon 591 bin dolara çıktı.

Gemi ve yat sektörü öne çıktı

Gemi ve yat sektörü en fazla Norveç'e, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü ise en fazla ABD'ye dış satım gerçekleştirdi.

Gemi ve yat sektörünün Norveç'e ihracatı yüzde 3,5 artarak 206 milyon 50 bin dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin ABD'ye ihracatı da yüzde 0,4 yükselerek 292 milyon 367 bin dolara ulaştı.

Madencilik sektörünün ihracatı ise söz konusu dönemde yüzde 10,6 azalarak 2 milyar 545 milyon 693 bin dolara geriledi.