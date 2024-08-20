Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.08.2024 15:15

Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvilinin getirisi yüzde 7'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvili getirisinin 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini duyurdu. Bakan Şimşek, "Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor" dedi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvilinin getirisi yüzde 7'nin altına indi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvil getirisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
17:11
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
17:16
Yıldız Sarayı 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı
16:58
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü
16:53
Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
FOTO FOKUS
TRT Haber alev savaşçılarının mesaisini görüntüledi
TRT Haber alev savaşçılarının mesaisini görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ