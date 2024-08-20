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Ekonomi
AA 20.08.2024 13:32

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 10.055,00 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan artışla 10.055,00 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, öğleden sonra yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

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