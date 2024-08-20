Tarımsal üretim planlaması pazarlama sorununa çözüm olacak

Tarımsal üretim planlamasında, üretilecek ürün veya ürün gruplarının arz ve talep miktarlarına göre belirlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Üretimin planlanmasıyla su kısıtı, sosyoekonomik koşullar, pazarlama olanakları, tarımsal altyapı, depolama ve işletme kapasitesi, alet ve ekipman varlığı, alan büyüklüğü, hayvan varlığı, çiftçi deneyimleri, su ürünleri avcılığı gibi hususlar dikkate alınarak en uygun yerde üretim yapılması amaçlanıyor.

Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi ve yetiştirilmesiyle, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması hedefleniyor. Hasat döneminde üreticilerin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının temin edilmesiyle suyu merkeze alan bir üretim planlaması öngörülüyor.

Böylelikle üreticiler güçlenirken, tüketicinin de artan refahtan pay almasının mümkün olması isteniyor.

Alternatif gelişim bölgeleri belirlendi

Üretim planlaması çerçevesi bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu kapsamda 2024-2027 yıllarına yönelik su ürünleri ve hayvansal üretim planları uygulamaya alındı. Hayvansal üretimin planlanması için besi, süt ve kanatlı üretimi için alternatif gelişim bölgeleri belirlendi.

Su ürünleri üretiminde ise avcılık için hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, beyaz kum midyesi, deniz patlıcanı, yılan balığı, inci kefali, tıbbi sülük avcılığı, yetiştiricilik için levrek, çipura, Türk somonu, Akdeniz midyesi planlama kapsamına dahil edildi.

Bitkisel üretimin planlanması için de çalışmalar tamamlandı ve 1 Eylül 2024'te planlı üretime başlanacak. Bu kapsamda buğday, arpa, mısır (dane), nohut, kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği (yağlık), pamuk, soya, aspir, kanola, patates, kuru soğan ve yem bitkileri üretim planlaması kapsamına alındı. Bu ürünlerin en uygun havzalarda yetiştirilmesi için izin verilecek.

Uyum çalışmaları

Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmek için Bakanlık, diğer uygulamaları da üretim planlaması ile uyumlaştırma çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, kayıtlılık, tarımsal destekler, tarımsal krediler, hibe programları, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, tarım arazilerinin izinlendirilmesi, sözleşmeli üretim ve tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi çalışmaları yapılıyor.