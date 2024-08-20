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Ekonomi
AA 20.08.2024 10:02

'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek

15 Eylül'den itibaren devreye alınacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak.

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Sektör temsilcileri, 15 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların satmak istedikleri veya kiralamak istedikleri mülklerini e-Devlet üzerinden yetki belge numarasıyla istediği gayrimenkul uzmanına yetki verebileceğini söyledi.

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