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Türkiye
TRT Haber 20.08.2024 13:04

Antalya'da deniz kirliliği: Belediyeye 464 bin 585 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkii'nde deniz kirliliğine neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası uyguladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince su altı incelemesi yapıldı.

Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkii'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu.

Antalya'da deniz kirliliği: Belediyeye 464 bin 585 lira ceza

Suç duyurusunda bulunuldu

Damlataş Plajı Mevkii'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.

Antalya'da deniz kirliliği: Belediyeye 464 bin 585 lira ceza

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Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sahil Güvenlik
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