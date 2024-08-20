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Türkiye
AA 20.08.2024 12:53

Arıcı aile AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağları'nın eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticinin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı.

Arıcı aile AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı

Türkiye'nin AB'den tescilli balı olarak kayıtlara geçen Bingöl balının üretimi, kentte kayıtlı bin 300 arıcı tarafından 174 bin kovanda yapılıyor.

Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

56 yaşındaki Turan Şenli'nin öncülüğündeki arıcı aile, Şeytan Dağları'nın eteğindeki yaklaşık 2 bin 250 rakımlı Ortaköy mevkisinde, bölgenin zengin florası içerisinde bal elde ediyor.

Yaklaşık 2 bin kovanı bulunan aile, ürettikleri balın doğallığını uluslararası arenada göstermek için 10 Mayıs'ta "Londra Bal Ödülleri Yarışması"na başvurdu.

54 ülkenin katıldığı yarışmada yapılan değerlendirme sonucu 13 Temmuz'da Şenli ailesinin gönderdiği Bingöl balı, altın madalya almaya hak kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Avrupa Birliği tescili önümüzü açacak"

Turan Şenli, arıcılığı oğlu, kardeşleri ve yeğenleriyle yaptıklarını, ailelerinden 14 kişinin geven ve kekikten oluşan doğal aromalı bal ürettiğini söyledi.

Dedesinden babasına, babasından kendilerine ulaşan arıcılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Şenli, Şeytan Dağları'nın eteğinde arıcılık yaptıklarını belirtti.

Bu dağlarda ürettikleri balı Londra'daki yarışmaya gönderdiklerini ve çok sayıda ülkenin arasında birincilik elde ettiklerini anlatan Şenli, "Bingöl balının 10 Temmuz'da Avrupa Birliği'nden tescil alması da bizi çok mutlu etti. Sezona bu heyecanla başladık. Avrupa Birliği tescili önümüzü açacak. Hedefimiz balımızı ihraç etmek" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Aynı kaliteyle devam edeceğiz"

Turan Şenli'nin oğlu, 25 yaşındaki Turgut Şenli de atalarından kalan bu geleneği sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Bu yıl daha kaliteli ürünler elde ettiklerini anlatan Şenli, şöyle konuştu:

"Bingöl balının bu sene AB'den aldığı coğrafi işaret bizleri mutlu etti. Avrupa Birliği coğrafi işaretinden sonra da İngiltere'de yapılan yarışmada 54 ülke arasında Bingöl balı birincilik kazandı ve altın ödüle layık görüldü. Bu vesileyle ihracat olacağını ve üreticilerin kazanacağını düşünüyoruz. Bingöl balının AB tarafından tescillenmesi ve aldığımız ödülle bu yıl hasada ayrı bir heyecanla başladık. Üretimimizi Bingöl balının doğallığından taviz vermeyecek şekilde yapıyoruz. Aynı kaliteyle devam edeceğiz."

Bingöl balının Avrupa Birliği'nce tescillenmesinin üreticilere avantaj sağladığını bildiren Şenli, bu sayede bala olan ilginin arttığını ve hızlı bir şekilde balın satılmaya başladığını anlattı.

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