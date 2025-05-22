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Ekonomi
AA 22.05.2025 12:04

Türkiye'den Şam'a resmi ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilecek.

Türkiye'den Şam'a resmi ziyaret
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Türkiye'den Şam'a resmi ziyaret

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Suriye
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