Türkiye'den Şam'a resmi ziyaret

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.