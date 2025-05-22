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Ekonomi
AA 22.05.2025 10:44

Suriye'ye ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 36,7 arttı

Türkiye'den Suriye'ye yılın ilk 4 ayında 669 milyon 661 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Suriye'ye ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 36,7 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yılın ilk 4 ayında Suriye'ye ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 arttı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde Suriye'ye 489 milyon 837 bin dolar ihracat yapılırken, 2025'in ilk 4 ayında bu rakam 669 milyon 661 bin dolara yükseldi.

Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6’lık artışla 162 milyon 109 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nin de Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde adımlar atmasının, iş dünyası ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kadooğlu, bu gelişmenin sadece Suriye'nin yeniden inşası değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve diplomatik rolü açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecinde tarihi bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Türkiye'nin, başından beri izlediği yapıcı ve çok boyutlu diplomasinin meyve vereceğini düşündüğünü vurgulayan Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerini kısa sürede göreceğiz. Firmalarımız özellikle lojistik avantajları ve bölgesel uzmanlıklarıyla bu sürecin doğal partneri olmaya hazırlar. Türkiye ile Suriye arasında artacak ticaret, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de daha güçlü bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır."

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