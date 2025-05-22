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Ekonomi
AA 22.05.2025 10:03

Yeminli mali müşavirlik 2. dönem sınavları 6-15 Eylül'de

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeminli mali müşavirlik 2. dönem sınavları 6-15 Eylül'de

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 3 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 11-25 Ağustos dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

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