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Ekonomi
AA 22.05.2025 09:45

Brent petrolün varili 64,46 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,46 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,46 dolardan işlem görüyor

Dün 66,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,37 artarak 64,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,49 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin piyasalarda oluşturduğu belirsizlik etkili oldu.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran-ABD görüşmelerinin beşinci turunun yarın Roma'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Arz fazlası ihtimali güçleniyor

Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi veya yaptırımların hafifletilmesi durumunda, yaptırımlar nedeniyle sınırlı seviyede ihracat yapan İran'ın ham petrol ihracatını artıracağı değerlendiriliyor. Bu durum, bazı OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmaya başlamasıyla aynı döneme denk geliyor ve bu da piyasalarda arz fazlası ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi daha önce, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

Görüşmelere ilişkin çelişkili sinyaller ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısına dair haberler piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.

Öte yandan, ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki beklenmedik artış dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besleyerek fiyatların yükselişini sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil artış kaydettiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 850 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin benzin stoklarında da yaklaşık 800 bin varil artış yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 67,23 doların direnç, 59,95 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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