Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, global şirketler ve bu şirketlerde çalışan Türk yatırımcılara, Türkiye'de ideal yatırım ortamı hazırlıyor.

Girişim uzmanları, bu stratejinin önemine ve Türkiye'nin taşıdığı potansiyele dikkat çekiyor.

"Girişimcilik için potansiyeli yüksek bir ülkeyiz"

Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, "Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz. Genç nüfusumuzun olması, kafamızın girişimciliğe daha yatkın olması ve çözüm üretmeye odaklı olmamız eko-sistemin aslında çok büyük bir potansiyel üzerine oturduğunu gösteriyor" dedi.

Gelecek girişimcilerin yatırımlarını kalıcı hale getirmek için ''hoş geldin paketi'' ve ''girişimci vizesi'' gibi kolaylıklar sunulacak.

Uzmanlar, girişimciler için altyapı çalışmaları ve karşılıklı etkileşimin önemine vurgu yapıyor.

"Çok güzel bir iş gücü var"

Mehru Aygül, "Özellikle bilişim tarafındaki altyapı, internet altyapımız bunlar geliştirildiği takdirde tabii ki çok ilgi çekici olacaktır. Burada yaşam güzel, hava şartları güzel bunlar hep yatırım sebebi oluyor. Bir yandan da burada çok güzel iş gücü var" diye konuştu.

Girişimcilerin hızlı ve güvenli bir şekilde ticari hayata başlamaları için şirket kuruluş ve lisanslandırma işlemleri tek dijital noktadan yapılacak.