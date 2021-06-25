Sürücülerin kullanım tercihi değişti. Manuel vitesli araç satışları 2021 yılında otomatik vitesli araçların gölgesinde kaldı.

Geçen yılın ilk 4 ayına göre bu yılın aynı döneminde, sıfır otomatik vitesli araç satışları yüzde 84 arttı.

Satılan her 10 araçtan 7'si otomatik vitesli oldu.

Otomobil Satış Bayi Müdürü Adem Erdemir, "İnsanların kullanım kolaylığı, şehir içindeki özellikle dur kalklardaki rahatlığından dolayı otomatik vites bizim bölgemizde de daha fazla tercih edilmeye başladı" dedi.

Ehliyet kurslarında da tercih otomatik araç

Otomatik vitesli araçları, önceki yıllarda genellikle kadınlar tercih ediyordu. Ancak artık alıcıların çoğu otomatik vitesli araçlara yöneldi.

Bu ilgi sürücü kurslarına da yansıdı. Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının yarıdan fazlası otomatik araç ehliyetini tercih ediyor.

Sıfır araç piyasasında otomatik vitesli araçların pazar payı yüzde 76. İkinci el araç satışlarında ise manuel vitesli araçlar otomatik viteslilerin hala önünde.

