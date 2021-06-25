Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların "Ar-Ge 250-Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" belirlendi.​​​​​​​ Buna göre, 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu.

Turkishtime Dergisi'nin araştırmasına göre, 500 firmanın toplamda 16 milyar 995 milyon liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini gösterdi.

Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan araştırmada, savunma sanayisinin ağırlığı dikkati çekti.

ASELSAN liderlik koltuğunda

Firmaların 2020 verileri ışığında, Ar-Ge’ye yapılan yatırımın önemi vurgulanan araştırmada bu yıl liderlik koltuğuna savunma sanayiinin önemli oyuncularından ASELSAN geçti.

Geçen yıllar içinde Ar-Ge'deki payını ciddi anlamda artıran savunma sanayii, bu yıl da Ar-Ge'deki toplam büyümenin lokomotifi oldu.

Kadın istihdamında ASELSAN

ASELSAN, listede 1117 kadın çalışanı ile Ar-Ge bölümünde en yüksek kadın çalışan oranına sahip firma olarak yer aldı. Şirket aynı zamanda, 5264 Ar-Ge personel sayısı ile en çok Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket oldu.

Proje sayısında da lider

Listenin ilk 100’ünde yer alan firmaların toplam proje sayısı 6384 iken listenin en başında yine Ar-Ge birincisi ASELSAN yer aldı.

ASELSAN, 749 proje sayısıyla listenin en başında yer aldı.