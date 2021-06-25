Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre, salgına karşı alınan tedbirler neticesinde özellikle denizlerde ticaret hız kesmedi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı son 5 yılda yüzde 15 artarken, 2016'da 430,2 milyon ton, 2017'de 471,2 milyon ton, 2018'de 460 milyon ton, 2019'da 484 milyon ton seviyelerinde gerçekleşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle limanlarda, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre düşüş gerçekleşmesine rağmen alınan tedbirler sayesinde yılın tamamında elleçlenen yük miktarı toplamda 12,5 milyon ton artarak rekor tazelendi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı 496 milyonu geçti

2020'de limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 yükselerek 496 milyon 642 bin 652 ton oldu.

Geçen yıl limanlarda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 11 milyon 626 bin 650 TEU olarak gerçekleşti.

Bu yılın 5 ayında da limanlarda elleçlenen yük miktarı 212 milyon tonu geçti.