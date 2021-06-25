Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.413,99 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,21 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.413,99 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile finansal kiralama faktoring, tek değer kaybeden yüzde 0,21 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,60 artışla 1.410,79 puandan tamamladı.
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