Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,21 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.413,99 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile finansal kiralama faktoring, tek değer kaybeden yüzde 0,21 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,60 artışla 1.410,79 puandan tamamladı.