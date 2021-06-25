Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuşan Bakan Elvan, şunları kaydetti;

Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek.

Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.

Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız.

Ayrıntılar gelecek...