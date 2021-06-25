Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini açıkladı.

Tarım Kredi olarak üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini söyleyen Poyraz, şunları kaydetti;

Yeni kredi ürünleri geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Her şey çiftçimiz için. Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. Bu kapsamda yeni 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' uygulamamızı önemsiyoruz.

20 bin liraya kadar kredi

İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20 bin liraya kadar belirlenebilecek. Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulaması 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacak.

Kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet vermek, amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Teknolojideki değişim ve dönüşüm, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler gibi tarım da etkileniyor. Ülkemizde tarımın en büyük paydaşlarından biri olarak tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması önceliklerimiz arasında yer alıyor.

KORBİS uygulamasını geçen yıl, koronavirüs salgını sürecinin başında devreye aldık. KORBİS ile Türkiye'de ilk kez dijital kooperatifçilik uygulamasını başlatmış olduk. Tarım Kredi ortakları, akıllı telefonlara indirilebilen uygulama ile artık işlemlerini kooperatiflere gitmeden yapabiliyor.

KORBİS uygulamasına yeni geliştirdiğimiz "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasını da dahil ettik. Borç ödemelerinin bu uygulama üzerinden yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.