Türkiye'nin 2018'de çam fıstığı ihracatı 26 milyon 511 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2019'da ise çam fıstığı ihracatı 28 milyon 739 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın 11 ayında ise çam fıstığı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 24 milyon 953 bin dolardan 38 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Miktar bazında ise yüzde 33 artışla 455 tondan 606 tona çıktı.

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İhracat artışında İtalya başı çekti. Söz konusu dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 93 artarak 15 milyon 353 binden 29 milyon 634 bin dolar oldu.

Bu ülkeyi 4 milyon 907 bin dolarla Almanya ve 1 milyon 636 bin dolarla İspanya izledi.