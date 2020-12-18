Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,7340 seviyesinde işlem görüyor.

Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4810'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 89,9, avro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,2255 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

18 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: