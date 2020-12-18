Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, bölgedeki 18 ilden Ocak-Kasım 2020 döneminde 4 milyon 112 bin tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminde de 3 milyon 878 bin tonluk ihracat karşılığında 3 milyar 946 milyon 130 bin 169 dolar kazanılmıştı. Buna göre, 11 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde de yüzde 2 arttı.

Bölgeden yılın 11 ayında 27 sektörden ihracat yapıldı. Fındık ve mamulleri, çelik, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri en fazla dış satım yapılan sektörler oldu. Bu dönemde 1 milyar 82 milyon 617 bin 503 dolarlık fındık ve mamulleri, 660 milyon 187 bin 108 dolarlık çelik ile 225 milyon 695 bin 250 dolarlık da su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz'den Ocak-Kasım 2020'deki ihracatta il olarak Trabzon, Samsun ve Zonguldak ilk 3'te yer aldı.