Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkeden bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 49 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Fransa ve Hollanda, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 868 bin 731, Almanya'ya 1 milyon 210 bin 136, ABD'ye 810 bin 115, KKTC'ye 510 bin 145, Fransa'ya 494 bin 672, Hollanda'ya ise 465 bin 285 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Etiyopya, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Polonya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dönemde çay gönderildi.

İhracatın yüzde 65'lik kısmı Rize'den

Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen çay ihracatı ile 2 bin 753 ton çay karşılığı 10 milyon 763 bin 356 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yaklaşık yüzde 11'lik artış sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 65'lik kısmı ise Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.