Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofis olarak kuru üzüm müdahale alımlarına 10 Eylül'de başladıklarını, ilk hafta aldıkları ürün bedeli olan 15 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatırdıklarını söyledi.

Ofisin Manisa'daki kuru üzüm alım noktalarını ziyaret eden Güldal, yaptığı açıklamada, ürün alımlarının bedellerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bir hafta içinde üreticilerin hesabına yatırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Ürününü ilk hafta teslim eden üreticilerimize paralarını yatırdık, 15 milyon lira ödeme yaptık. Bugünden itibaren teslim edilecek ürünlerin bedellerini de önümüzdeki hafta perşembe ve cuma üreticilerimize vereceğiz. Bunu haftada bir defa, periyodik olarak devam ettireceğiz.