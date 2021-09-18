Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 22 Eylül Çarşamba günü toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel bu hafta da değer kaybederek haftayı yüzde 1,34 azalışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL haftayı yüzde 2,06 değer kazancıyla 8,6441'den kapattı.