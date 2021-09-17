Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile VİSA'nın ortaklaşa kurduğu 'Akıllı KOBİ Platformu' tanıtım toplantısında konuştu.

"KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını teşvik kapsamına alacağız"

Dijital dönüşümün hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması gerektiğini belirten Varank, bunun için doğru stratejiler geliştirmenin önemine de vurgu yaptı.

"Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz. Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını teşvik kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutup ardından dijitalleşme yol haritasına çıkaracağız."

Dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye 4 milyar lira destek

Bakan Varank, TÜBİTAK tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye 4 milyar lira destek sağlandığını söyledi.

"Avrupa Birliği rekabetçi sektörler programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan beyaz eşyaya kadar çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına 450 milyon liralık katkıda bulunduk."

Öte yandan KOSGEB'in KOBİ'lere her alanda desteği sürüyor.

