Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27 bin 692 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 23 bin 197 kişi iyileşti, 237 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi.
Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz. pic.twitter.com/uVsTkxBDD3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2021
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