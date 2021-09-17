Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanlığı
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