Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen ve 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021'de düzenlenen terör saldırısında 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Nijerya
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