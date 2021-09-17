Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021'de düzenlenen terör saldırısında 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."