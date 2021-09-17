Başbuğ'un katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme ile ilgili teklifin FETÖ talimatı olduğu iması üzerine, dönemin altı AK Parti milletvekili konuyu yargıya taşıdı.

İlker Başbuğ savcılıkta verdiği ifadesinde hakaret etmediğini söyledi.

Başsavcılık hazırladığı iddianamede Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu. Siyasetçilere yönelik eleştirilerin kişilerin itibarına zarar verir boyuta ulaşmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbuğ ve Çiçek'in 4 yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılık Başbuğ'un söz konusu açıklamasının hakaret suçunu içerdiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Bu arada Başsavcılık emekli kurmay albay Dursun Çiçek için de bir iddianame hazırladı.

Çiçek'in de aynı düzenleme ile ilgili "imzası bulunanlar hakkında soruşturma açılmalıdır" söylemi AK partili milletvekillerince başsavcılığa şikayet edildi.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede dönemin Adalet Bakanı ve AK Partili milletvekillerine yönelik "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle Çiçek'in de 4 yıla kadar hapsi istendi.