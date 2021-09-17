Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 146'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 146'ya yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü PKK/YPG
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