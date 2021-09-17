Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.

Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 1 milyon 480 bin lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 20.447.272 TL,



Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 1.480.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 927 bin TL’lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.



Hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 17, 2021

Bakan Pakdemirli, Toplam 21 milyon 927 bin liralık destek ödemesinin bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağı bilgisini paylaştı.