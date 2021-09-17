Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü etkinliğinde konuştu.

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Bölgesinde patlama sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

"Bugün Avaşin'de alçak bir saldırı sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solaklı ile birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, tedavisi devam eden kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor. Bu hainleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyorlar."

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirildi

Akar, terörle mücadeleye ilişkin de son rakamları açıkladı:

"24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacak, mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

