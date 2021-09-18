Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla ürün çeşitliliği bakımından zengin olan Muğla'da, hasadına başlanan mor patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen kırmızı patates, Muğla topraklarına uyum sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara katılan üreticiler, patatesten yüksek verim aldı.

Datça, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Ula, Milas, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde 10 dekar alanda 60 ton civarında rekolte bekleyen üreticiler hasada başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, sökümü yapan tarım işçileri tarafından özenle toplanıyor.

Kasalanıp kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

Ekim alanı artıyor

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımsal üretimi çeşitlendirerek çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Birkaç yıldır deneme ekimlerinin yapıldığı patatesin Muğla topraklarını sevdiğini ve yüksem verim verdiğini belirten Saylak, "Bu yıl 8 ilçede 10 bin fidenin 10 dekar alanda dikimi yapıldı. Eylülde hasat başladı, dekardan yaklaşık 6 ton ürün bekleniyor. Ekmeği, tatlısı, yemek çeşitleri yapılan tatlı patates yumrusunun yaprakları da ıspanak gibi tüketilebilen çok besleyici bir sebze olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Saylak, gelecek yıl üreticilerden alınan fidelerle daha geniş alanda patates ekiminin yapılacağını dile getirdi.

Zahmetsiz ve düşük maliyetli

Üreticilerden Hasan Harıpçı ise 3 yıldır ekimini yaptığı tatlı patatesin veriminden memnun olduklarını anlattı.

Fide olarak elde ettikleri tatlı patateslerin ekimini yaptıklarını, birçok üreticiye de fide verdiklerini aktaran Harıpçı, "Kırmızı patates çok faydalı ve antioksidan bir ürün. Bilenler bu patatesten vazgeçmiyor. Bazı illere özel olarak siparişle gönderiyoruz. Yetkililer bize destek veriyor. İki yıldır tatlı patates ekimi yapıyorum. Bu yıl da fiyatı üreticiyi mutlu ediyor. Hollanda'dan fide almak için gelecekler. Onlar da hem fide alacak hem patates. Tatlı patatesin ilk zamanlarına göre talebi çok arttı. Türkiye'nin birçok iline de tatlı patatesleri gönderiyoruz. Şu anda kilogramını 20 ila 25 liradan satıyoruz. Yaprakları da 10 liradan satılıyor." dedi.

Ürünün diğer türlere kıyasla zahmetsiz ve düşük maliyetli olduğunu, hem de yüksek kar sağladığını vurgulayan Harıpçı, bitkinin yumuşak toprak, bol güneş ve suyu sevdiğini söyledi.

Harıpçı, bu yılki hasatta bir kökten 40-50 kilogram ürün elde ettiğini kaydetti.