Türkiye yabancı kurumların radarında

Türkiye'yi ziyaret eden Dünya Bankası ve IMF heyetleri hem ekonomi yönetimi hem de özel sektör temsilcileriyle görüştü. Enerji, yeşil dönüşüm, altyapı, lojistik, sanayi ve tarım gibi başlıklar masaya yatırıldı. İş birliği imkanları değerlendirildi.

Uzmanlar, bu ziyaretlerin yabancı yatırımcıların ilgisini artıracağı ve fon girişlerini destekleyeceği görüşünde. Uluslararası kurumlardan yapılan üst düzey ziyaretler, uzun vadede de ekonomiye katkı sağlayacak.

"Ziyaretlerle yabancı girişi artacak"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhon Can Dağtekin, uluslararası kurumların Türkiye ziyaretlerine ilişkin TRT Haber'e değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Ülkeye duyulan güveni ve uzun vadede ne kadar fon sağlayacaklarını bilmek açısından önemli. Dünya Bankası'nın IMF'nin bir ülkedeki yatırımları bir ülkenin potansiyel iyileşmesine özellikle reel tarafta, mali tarafta bir güveni varsa bu aynı zamanda ülkenin hem dışarıdan finansman olanaklarını artıyor hem de borçlanma maliyetlerini azalttığı için uluslararası anlamda da bir güven ortamına katkı sağlamış oluyor.

Uluslararası yatırımcı için de evet burada bir yatırım fırsatı var. Bu ülke belirli şeyleri belirli bir disipline göre yapma niyetinde. Bu sayede de yabancı yatırımcıların ilgisinde de bir artış olması olası bir şey.

Kobilerin, reel sektörün iyileştirilmesi bunlar çok önemli. IMF ile 2000'lerdeki ilişkilerimizden farklı olarak bütçe disiplini için anlaşmadan ziyade belirli fonlarda çeşitli işbirlikleri öngörülüyor. Bu da uzun vadede Türkiye açısından doğru bir yönlendirmeyle büyümeye ve yatırımlarda iyileşmeye kamu tarafında da işaret ediyor.