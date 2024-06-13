Çok Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 13.06.2024 09:39

Türkiye yabancı finans kurumlarının radarında

Türkiye kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının meyvelerini almaya başlıyor. Uluslararası kurumların yakın takibine giren Türkiye'yi önce Dünya Bankası, ardından IMF heyetleri ziyaret etti.

Türkiye yabancı finans kurumlarının radarında
[Fotograf: AA]

Türkiye'yi ziyaret eden Dünya Bankası ve IMF heyetleri hem ekonomi yönetimi hem de özel sektör temsilcileriyle görüştü. Enerji, yeşil dönüşüm, altyapı, lojistik, sanayi ve tarım gibi başlıklar masaya yatırıldı. İş birliği imkanları değerlendirildi.

Uzmanlar, bu ziyaretlerin yabancı yatırımcıların ilgisini artıracağı ve fon girişlerini destekleyeceği görüşünde. Uluslararası kurumlardan yapılan üst düzey ziyaretler, uzun vadede de ekonomiye katkı sağlayacak.

"Ziyaretlerle yabancı girişi artacak"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhon Can Dağtekin, uluslararası kurumların Türkiye ziyaretlerine ilişkin TRT Haber'e değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Ülkeye duyulan güveni ve uzun vadede ne kadar fon sağlayacaklarını bilmek açısından önemli. Dünya Bankası'nın IMF'nin bir ülkedeki yatırımları bir ülkenin potansiyel iyileşmesine özellikle reel tarafta, mali tarafta bir güveni varsa bu aynı zamanda ülkenin hem dışarıdan finansman olanaklarını artıyor hem de borçlanma maliyetlerini azalttığı için uluslararası anlamda da bir güven ortamına katkı sağlamış oluyor.

Uluslararası yatırımcı için de evet burada bir yatırım fırsatı var. Bu ülke belirli şeyleri belirli bir disipline göre yapma niyetinde. Bu sayede de yabancı yatırımcıların ilgisinde de bir artış olması olası bir şey.

Kobilerin, reel sektörün iyileştirilmesi bunlar çok önemli. IMF ile 2000'lerdeki ilişkilerimizden farklı olarak bütçe disiplini için anlaşmadan ziyade belirli fonlarda çeşitli işbirlikleri öngörülüyor. Bu da uzun vadede Türkiye açısından doğru bir yönlendirmeyle büyümeye ve yatırımlarda iyileşmeye kamu tarafında da işaret ediyor. 

ETİKETLER
Dünya Bankası Ekonomik Düzenlemeler İMF
Sıradaki Haber
Bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetleri durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Sinemalarda bu hafta
12:20
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
12:12
Son bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi
12:26
Müzisyenler Filistin için ses verdi
11:40
Antalya Havalimanı'nda mayısta yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verildi
12:10
Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
FOTO FOKUS
Müzisyenler Filistin için ses verdi
Müzisyenler Filistin için ses verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ