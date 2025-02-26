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Ekonomi
AA 26.02.2025 10:44

Türkiye ve Gabon'dan bilim ve teknoloji alanında işbirliği

Türkiye ve Gabon arasında bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ve Gabon'dan bilim ve teknoloji alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Marcelle Ibinga Itsitsa ve heyetiyle Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Birçok alanda yeni fırsatlar sunacak"

Türkiye ve Gabon'un bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzaladığını belirten Kacır, "Bu anlaşma, ortak AR-GE projelerinden bilim insanı değişim programlarına, inovasyon ekosistemlerimizin entegrasyonuna kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunacak. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji birikimini Afrika kıtasıyla daha da derinleştirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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