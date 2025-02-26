İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın yük taşımacılığında zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2024 yılı havacılık verilerini değerlendirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın kargo ve yük taşımacılığında 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Avrupa’nın en fazla yük hareketi gerçekleştiren havalimanı olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayınlanan 2024 yılı Avrupa hava trafik verilerini değerlendirdi. İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı ünvanını kazandığını duyuran Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, 1,97 milyon ton yük hareketiyle Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt’u geride bırakarak Avrupa’nın zirvesine yerleşti” dedi.

Avrupa’da hava kargo taşımacılığı yüzde 13,2 büyüdü

Avrupa’da hava kargo taşımacılığının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın gelecek yıllarda küresel anlamda da çok daha büyük bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Havalimanımız yük taşımacılığında önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı, sadece Avrupa’da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki en büyük havalimanlarını geride bıraktığını kaydeden Uraloğlu, 1,95 milyon ton yük taşıyan Frankfurt Havalimanı’nı, 1,87 milyon ton yük ile Paris Charles de Gaulle’nin takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1,53 milyon ton ile Londra Heathrow Havalimanı dördüncü sırada yer alırken 1,49 milyon ton yük taşıyan Amsterdam Schiphol Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. Önceki yıllarda ilk beşte yer alan Leipzig/Halle Havalimanı ise 1,38 milyon ton ile altıncı sıraya geriledi.”

İstanbul Havalimanı pandemi öncesi döneme göre en fazla büyüyen havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı’nın yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Majors Havalimanları kategorisinde olduğunu belirten Uraloğlu, “Havalimanımız 2024 yılında 80,1 milyon yolcu ağırlayarak 2023 verilerine göre yüzde 5,3 büyüme elde etti. 2019 yılı yani pandemi öncesi dönem ile kıyaslandığında ise yüzde 16,9’luk bir büyüme ile Major Havalimanları arasında en fazla büyümeyi elde eden havalimanı oldu.” dedi.