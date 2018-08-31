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Türkiye ile Özbekistan'dan finansal istihbarat iş birliği

Türkiye ile Özbekistan, vergi suçları, parasal suçlar ve suç gelirlerinin meşrulaştırılmasıyla ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapacak.

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Türkiye ile Özbekistandan finansal istihbarat iş birliği

"Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerin yetkili makamları tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetleriyle ilgili analizlerin kolaylaştırılması isteniyor.

Bu kapsamda Türkiye ve Özbekistan, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine kendi ulusal mevzuatına uygun olarak serbestçe paylaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, resmi gazete, özbekistan, iş birliği, finansal istihbarat değişimi, Cumhurbaşkanı kararı
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