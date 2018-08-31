Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla Resmi Gazete'de bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Buna göre, bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.

Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi. 1 yıldan uzun vadeli TL hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

Daha önce mevduat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 15, 1 yıla kadar yüzde 12 ve 1 yıldan uzun yüzde 10 vergi uygulanıyordu.

Döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranları ise arttırıldı.

6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı.

Daha önce döviz tevdiat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 18, 1 yıla kadar yüzde 15 ve 1 yıldan uzun yüzde 13 vergi oranı uygulanıyordu.

Yeni vergi oraları bugünden itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber