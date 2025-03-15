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Ekonomi
TRT Haber 15.03.2025 20:57

Türkiye doğal gaz üretiminde yükseliyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, '2050 Görünüm' raporunu yayımladı. Raporda Türkiye'nin enerjide bölgesel güç haline gelebileceği belirtildi.

Türkiye doğal gaz üretiminde yükseliyor


Türkiye enerji piyasasında büyük hamleler yapıyor. Hem ekonomik gücünü artırıyor, hem de enerjide dışa bağımlılığını ciddi oranda azaltıyor. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu '2050 Görünüm' raporunda bu duruma ilişkin önem detaylara yer verildi.

Rapora göre, küresel gaz üretiminin 2050'ye kadar 5 trilyon 317 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Avrupa genelinde ise söz konusu tarihe kadar üretimde 119 milyar metreküplük bir düşüş öngörülüyor. Türkiye'nin bu süreçte doğal gaz üretiminde kritik bir oyuncu olacağı vurgulandı..

Türkiye, 2023'te yerli gaz keşifleriyle önemli bir artış kaydetti

Sakarya Gaz Sahası'nın devreye girmesiyle, yıllık doğal gaz üretimi 400 milyon metreküpten 1 milyar 300 milyon metreküpe yükseldi. 2024'te ise bu rakam 2 milyar 260 milyon metreküpe ulaştı.

Raporda Sakarya gaz sahasındaki gelişmeler ve yeni keşiflerle, 2050'de Türkiye'nin yıllık doğal gaz üretiminin 17 milyar metreküpe ulaşabileceği belirtildi. Bu büyük artış, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltması ve enerji bağımsızlığı hedefine ulaşması için kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye, sadece kendi gaz üretimini sağlamak konusunda değil aynı zamanda bir enerji merkezi olma yolunda da ilerliyor. Boru hatları ve LNG tesisleri ile Avrupa, Orta Doğu ve Rusya arasında kritik bir transit merkezi konumunda bulunuyor.

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Doğal gaz Enerji Rusya Sakarya
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