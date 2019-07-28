Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk kadın girişimciler ile İspanyol kadın girişimcilerin bir araya getirileceğini söyledi.

Ruhsar Pekcan, “Woman in Trade” projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler bunu planlayacağız" dedi.

Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon toplantısının ikincisi ve yuvarlak masa toplantısı da eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Pekcan, bu toplantının konularından birinin de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacağını belirtti.

Kanada ile imzalanan JETCO anlaşmasında da ilk defa kadınlarla ilgili bir maddeye yer verildiğini söyleyen Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekonomik büyümeye olumlu bir etki sağlamak, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini, özellikle de kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA