Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezi ile bazı ilçelerden topladığı günlük yaklaşık 110 ton çöp, Erdal Yalçın'ın kurduğu tesiste işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Güroymak ilçesindeki Rahva bölgesinde katı atık depolama tesisi kuran Yalçın, belediye ekiplerinin sokak sokak gezerek topladığı çöpleri, katı atık düzenli depolama ve bertaraf alanında biriktiriyor.

Daha sonra çöpleri 14 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki alana taşıyarak üzerini kapatan Yalçın, altta biriken metan gazından ürettiği elektrik enerjisini Güroymak Enerji Nakil Hattı'na veriyor.

"Tüm ilçelerin çöpünü tesiste değerlendirmek istiyoruz"

Yalçın, 17 kişiye istihdam sağladığı tesisteki düzenli depolama sahalarında biriktirdikleri çöplerden elektrik enerjisi ürettiğini söyledi.

Çöp suyunun yer altı sularına sızmaması için çeşitli önlemler aldıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"İş makineleriyle açtığımız sahada yaklaşık 50 metre kil tabakası serip sıkıştırıyoruz. Ardından membran ve jeotekstil keçe seriyoruz. Son aşamada da dere çakılı atıyoruz. Bu işlemler yapıldıktan sonra günlük gelen çöpleri bu düzenli depolama sahasına aktarıyoruz ve üstünü hafriyatla kapatıyoruz. Gazı toplayabilmek için yatay ve dikey delikli boruları atıyoruz. Burada toplanan gaz motora yakıt olarak gönderiliyor. Gönderilen yakıttaki kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürerek Bitlis-Güroymak hattına aktarıyoruz."

Erdal Yalçın, "Şu anda 1,4 megavat enerji üretiyorum. Bunu 4 megavata çıkardığımda günde 6 bin 700 haneyi beslemiş olacağım. Bu Bitlis için de faydalı bir işlem olacak" dedi.

Çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor

Bitlis'te 2 aydan bu yana çöpten elektrik enerjisi ürettiğini anlatan Yalçın, kentteki bütün çöplerin tesiste biriktirilerek çevrenin de kirlenmekten kurtarılabileceğini vurguladı.

Çöplerin Bitlis deresine dökülmesinin hem çevre hem de insan sağlığına zarar verdiğini anlatan Yalçın, "Çöplerin dereye dökülmesi hem insan sağlığına hem de çevreye zararlı. Görüntü olarak da rahatsız edici. Ayrıca bazı ilçe ve beldeler de vahşi depolama alanlarına çöplerini atıyor. Bunların da sahamıza getirilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA