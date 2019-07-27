Kurtuluş mücadelesi verilirken birçok şey yaşandı. Bazılarıysa akıllardan hiç çıkmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözü gibi.

İşte bu söz Cumhuriyet tarihimizde o kadar etkili oldu ki bugün hala yaşatılıyor. Hem de Atatürk'ün anıt mezarının hemen yanı başında.

Atatürk için Milli Mücadele'nin başından beri çok önemli olan Ankara, birçok yerde tarihin izlerini taşıyor.

Ordular, İlk, Hedef, Akdeniz, İleri...

Anıtkabir’in etrafındaki sokakların ve caddelerin isimleri birbiriyle bağlantılı. Aynı zamanda, her biri bir anlam taşıyor. Buralardan her gün yüzlerce insan geçse de birçoğu isimlerindeki gizemi henüz bilmiyor.