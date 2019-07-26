Toprak zamanla aşındı, ağaçların kökleri dışarıda kaldı. Ergani ilçesindeki Ortaağaç Köyü'nde meşeler, Yüzüklerin Efendisi filmindeki yürüyen ağaçları andırıyor.

Moğol Evleri mezrasında sürekli yaşanan toprak aşınması sonucu ağaçların kökleri dışarıya çıktı. Bölgede 500 civarında ağaç var ve her bir ağacın kökleri yaklaşık 2 metre dışarıda.

Köyün son yıllarda aşırı yağış alması erozyona yol açtı. Aşırı yağış sonucu da ağaçların kökleri gün yüzüne çıktı.TEMA Vakfı Diyarbakır İl Temsilcisi Prof. Dr. Necmettin Pirinççioğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu tabi uzun yıllara dayalı bir süreç. Özellikle bitki örtüsünün çeşitli etkenlerden dolayı yok olması, rüzgar ve yağmurla birlikte bu sonuç karşımıza çıkıyor. Tabi arazinin dik ve yamaçlı olması da bunu tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi."

Erozyon ve çölleşme ağaçlandırma yapılarak önlenebilir

Çölleşme riskine de dikkati çeken Pirinççioğlu, "Bu çölleşme ve erozyonun somut örneklerinden bir tanesidir. Bunu net bir şekilde burada görüyoruz. Arazi dik bitki örtüsünü kaybetmiş. Bunun da sebebi muhtemelen hayvan otlatılması ya da diğer insan faaliyetleri." dedi.

Çölleşme ve erozyona karşı en etkili yöntem ise ağaçlandırma.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Faruk Yağız