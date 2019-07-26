Muğla'da Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak'ın, iki paraşüt arasında açılı bayrağın üstünden geçme anı heyecanlandırdı.

Ankara Doğa Sporları ve Sportif Havacılık Kulübü'nün girişimiyle, Fethiye ilçesindeki Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile Artun Bayrak, paraşütlerine bağladıkları 50 metrekarelik bayrakla tandem uçuş yaptı.

İkilinin ardından başka bir paraşütle havalanan Cengiz Koçak, yaklaşık bin 200 metre yükseklikte bulunduğu paraşütten atlayarak iki paraşüt arasında açılı kulüp bayrağının üstünden geçti.

Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Belcekız Plajı'ndaki piste iniş yaptı. Gösteri, aksiyon kameralarla kayıt altına alındı.

Koçak, bugüne kadar birçok kez adrenalin dolu gösteriler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankara Doğa Sporları ve Sportif Havacılık Kulübü'nün bayrağının gökyüzünde açılması fikriyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Biz normalde paraşütle uçup flamayı aşağıya sarkıtmak gibi şeyler yapmayı seven insanlar değiliz. Yeni bir şey yapalım dedik. İki tandem paraşütün arasına bağlı bir flama olarak uçurduk. Ben de yaklaşık 500 metre gerisinde ve 300 metre yukarısında yerimi almıştım. Yarasa adam uçuşu yaparak iki paraşütün arasına gerilmiş flamanın yaklaşık bir metre üstünden ve 210 kilometre saat süratle geçip paraşütümü açıp yere indim."

"Bu riskler de barındıran bir gösteri"

Benzer bir gösteriyi daha önce Türk bayrağıyla yaptıklarını, bu atlayışın nitelik olarak bir kat daha iyi ve planlı olduğunu vurgulayan Koçak, şunları anlattı:

"İki paraşüt havada birbirine bir bayrakla bağlı ve birisi bunların arasından 210 kilometre süratle ve bir metre üzerinden geçiyor. Bu riskler de barındıran bir gösteri. Ne yaptığını bilmeyen biri o bayrağa ya da pilota çarpabilir. Paraşütün içine girebilir. İpler muhtemelen organlarının bir kaçını koparır. Ne yaptığımızı bildiğimiz ve devamlı bunları çalıştığımız için başarılı oluyoruz. Planladığımız gibi çok güzel oldu."

"Geçince çığlık atmaya başladık"

Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ise, planını daha önceden yaptıkları etkinliği sorunsuz tamamladıklarını dile getirdi.

Yamaç paraşütlerine bağlı bayrağı iyice gerdiklerini ifade eden Toy, "Cengiz'in çıktığını gördüm ve artık orada nefesimizi tuttuk. Arkamızdan 210 kilometre süratle gelen bir cisim var. Göz ucuyla sürekli takip ettim. O kadar güzel geliyordu ki en son geçti, çığlık atmaya başladık" dedi.

Kaynak: AA