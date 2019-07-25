Rize'de kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. 3 kilometrelik kovalamaca 5 saat sonra çay bahçesinde son buldu.

Diyarbakır'dan Rize'nin İyidere ilçesine götürülen kurbanlıklardan biri kamyondan indirilirken sahibinin elinden kurtuldu. Kaçan kurbanlık boğayı yakalamak için 4 kişi 3 kilometre boyunca peşinden koştu.

Kalecik köyünde bir çay bahçesine giren boğa tam yakalandı derken, tekrar kaçtı, ancak düştü. Boğa pes etmek istemese de 5 saat sonra yorgun düştü.

Uzun uğraşlar sonucu kamyona bindirilen boğa satış için kurban pazarının yolunu tuttu.

Kaynak: TRT Haber