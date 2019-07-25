Kepler atıldı, anneler mezuniyet sevinci yaşadı. 30 kadın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamladı.

Sertifika töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de onların heyecanına ortak oldu.

Fatma Şahin, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Evlatlarımızın güzel bir şekilde yetişmesi için annelerimizin de bilmesi gerekiyor" dedi.

Kursiyerler ilerleyen yaşlarına rağmen okumayı öğrendikleri için mutluydu. Belgelerini alan mezunlar pasta kesip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: TRT Haber