Abdulkadir Gülmez 55 yaşında. O, hayatının son 7 yılını engellilere adadı. Topladığı milyonlarca kapak, 10 bine yakın engellinin umudu oldu.

Kahramanmaraş'ta okul kantini işleten Gülmez, sokak sokak gezerek 900 bin mavi kapak daha topladı.

Toplanan mavi kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler, bu kez şehitler adına engellilere dağıtıldı.

Gülmez, "9 şehidimizin isminin anılması adına, unutulmaması adına 9 tane daha engelli arabası vermiş bulunuyoruz. Biz engellerin bir şekilde aşılacağına inanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'ndeki törene katılan şehit yakınları gururluydu.

Toplanan her mavi kapak, engellilerin yaşama tutunmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber