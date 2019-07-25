Antalya'da aralarında engellilerin de bulunduğu 70 kadın, hazırladıkları gözlemeleri eşlerinin de desteğiyle satarak mahallenin camisini yaptırıyor.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Uhud Camii'nin kentsel dönüşüm nedeniyle birkaç yıl önce yıkılmasına karar verildi.

İki yol ortasında kalan caminin yeniden yapılmasına katkıda bulunmak isteyen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemelerle gözleme hazırlayarak mahalle aralarında satmaya başladı.

Elde edilen gelirle Uhud Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince 2016'nın nisan ayında yeni caminin temelleri atıldı.

Dernek Başkanı ve mevcut caminin imam hatibi Hüseyin Erdem öncülüğünde, caminin zemin katına kadınların gözleme yapabileceği bir bölüm oluşturuldu.

Caminin tamamlanması için, aralarında 2 engelli çocuğunu evde bırakan, engelli olduğu için tekerlekli sandalyeyle gelen, yaşlı olduğu için bastonuyla yürüyen kadınların da olduğu 70 ev hanımı, her cuma sabah ezanıyla yola koyuluyor.

Sabahın ilk ışıklarında gözleme yapmaya başlayan kadınların tek amacı, mahallelerini camiye kavuşturmak.

Özenle hazırlanan gözlemeler, 4 yıldır kadınların eşleri tarafından farklı camilerde cemaate satılıyor.

Elde edilen gelirle caminin 3'te 2'si, yaklaşık 1,5 milyon lira harcanarak bitirildi. Caminin tamamlanabilmesi için 2 milyon lira daha gerekiyor.

Kadınlar ve engelliler için özel bölümler, kuran kursları, internet, çay içme ve kitap okuma bölümleri bulunan, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen camide, 2 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

"Herkes canla başla çalışıyor"

Gözleme yapan kadınlardan 43 yaşındaki Zeliha Batık, kızını hastaneye götürürken tesadüfen gözleme yapan kadınları gördüğünü, ardından kendisinin de hayır kervanına katıldığını söyledi.

Huzurlu ortamda yorgunluklarını unuttuklarını ifade eden Batık, "Burada büyük amcalar, teyzeler canla başla çalışıyor. Bizim de bir tuğlamız olsun bu camide dedik. İşi gücü bırakıp her hafta yardıma geliyoruz. Çocuklarımız burada dini eğitimlerini alacak, biz ibadetlerimizi yapacağız" dedi.

Rusya'dan Kepez'e yerleşen İsaybe Mahtebe ise, caminin yapımına katkısı olması için kadınlarla dayanışma içinde çalıştıklarını anlattı.

Bastonuyla gelen 61 yaşındaki Hatice Saldıran da ilk başladıklarında herkesin evinden ununu, peynirini, yağını getirdiğini, gözlemeleri eşlerinin sattığını belirtti.

2 engelli çocuğu olan Güllü Alkanoğlu ise, camilerinin bir an önce tamamlanması için yardımseverlerden destek beklediklerini dile getirerek, "Bismillah dedik başladık, Gözleme yaparak cami inşa ediyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmedik" diye konuştu.

Engelli olan Ayşe Taşar da yatalak eşini kaybettiğini, para vererek katkıda bulunamadığı için gözleme yaparak camiye destek olmaya çalıştığını aktardı.

Camiyi bitirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Taşar, "Vücudum engelli ama ellerim sağlam. Gözleme pişiriyorum, hamur açıyorum. Yeter ki bir yardımım olsun" ifadelerini kullandı.

"Gözlemeyle cami mi yapılır' dedim ama..."

4 yıldır gözleme yapan Havva Davran, "Gözleme açarak cami yaptıracağız dediler. Gözlemeyle cami mi yapılır dedim ama yanılmışım. Soğukta, yağmurda hiç aksatmadım. Yaptıkça, gözlemeler satılmaya başlayınca şevkle inanmaya başladım. Komşularımı da çağırdım. Şükür camimizin kaba inşaatı bitti" diye konuştu.

Habibe Kandemir, şaka olarak başlayan işin gerçeğe dönüştüğünü, bir kolu sakat olmasına rağmen gözleme pişirdiğini söyledi.

"Gözleme satarak yapılan ilk cami"

İl Müftüsü Osman Artan, camilerin normalde hayırseverlerin yardımıyla ya da camilerden toplanan yardımlarla yapıldığını, ilk defa gözleme yapılarak cami inşa edildiğini vurguladı.

"Uhud Camii'nin yapılış hikayesi çok farklı. Kadınlarımızın yaptığı gözleme parasıyla bu cami yapılıyor" diyen Artan, bu olayın örnek olacağını belirtti.

Dernek başkanı Hüseyin Erdem ise, gözleme yapıldığını duyan herkesin yardıma koştuğunu söyleyerek, "Gözlemeleri ayranla 5 liradan satıyoruz. Yardım amaçlı olduğunu duyan hayırseverler yüksek meblağlar ödeyerek, gözleme alıyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu da buranın "yaşayaşan bir cami" olacağını, herkesin alın terinin, emeğinin olduğunu anlattı.

Kaynak: AA